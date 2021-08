19 Coronavirus-Neuinfektionen

In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit drei an Covid-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, eine davon befindet sich in intensivmedizinischer Behandlung. 215 Personen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne.

Im Zusammenhang mit der Covid-19-Schutzimpfung wurden laut dem Koordinationsstab Coronavirus bisher 328.349 Impfdosen über das Land Burgenland verabreicht. 156.372 Personen sind durch Impfungen des Landes Burgenland bereits vollimmunisiert.

1.005 Neuinfektionen österreichweit

Österreichweit wurden am Freitag 1.005 neu registrierte Coronavirus-Fälle gemeldet. 10.753 Menschen verstarben bisher an den Folgen des Coronavirus. Derzeit befinden sich 205 Personen aufgrund des Coronavirus in Spitalsbehandlung, davon 48 auf Intensivstationen.