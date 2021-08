Kino Rotenturm: Theater statt Film

Im Inneren des ehemaligen Kinos von Rotenturm (Bezirk Oberwart) fühlt man sich um Jahrzehnte zurückversetzt – in die Blütezeit der Lichtspieltheater. Wandgestaltung, Lampen und sogar die Stühle stammen aus den Nachkriegsjahren. „Es ist eine wunderschöne Zeitreise – also alles, was den Theaterbereich betrifft. Man hat wirklich das Gefühl, man ist in den 50er Jahren zurück. Es ist eine wunderbare Akustik, es ist sehr, sehr charmant und jeder, der hier reinkommt, hat einfach ein gutes Gefühl“, so Theaterbetreiberin Constanze Schinner.

Theater im Schlosspark

Diese 50er-Jahre-Zeitkapsel liegt direkt am Schlosspark von Rotenturm. Deshalb war der Kauf des Gebäudes für den Schlosseigentümer in jeder Hinsicht naheliegend – und er schmiedet bereits Pläne für das äußere Erscheinungsbild. „Der Plan ist, dass wir zumindest drei Seiten des Theaters so wie das Schlosstor gestalten – in der selben Farbe wie das Schloss“, sagte Schlossbesitzer Heinu Schinner.

Theater statt Filme steht in Zukunft auf dem Programm. Der Rotenturmer Theaterverein hat hier jahrelang gespielt und kehrt nun wieder zurück. Im November wird die Premiere von „Der Cäsar und die Beautyfarm“ gespielt. Damit heißt es schon in wenigen Monaten: Vorhang auf für eine neue Ära im alten Kino von Rotenturm.