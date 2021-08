JVP präsentiert Sommerkampagne

Beim Tourstart in Eisenstadt präsentierte die Junge Volkspartei am Donnerstag ihre aktuellen Vorhaben. Derzeit ist die junge Partei in allen Bezirken vertreten und weist rund 3.500 Mitgliederinnen und Mitglieder auf. In Neusiedl am See seien es sehr viele Mitglieder, im Bezirk Güssing hingegen sei die Altersstruktur prinzipiell eine andere, weshalb es hier bei den Gemeinderäten noch Nachholbedarf gebe und man noch mehr Junge für die Politik begeistern möchte, sagt Sebastian Steiner, Landesobmann der JVP. Daher möchten die jungen Türkisen mit den Veranstaltungen in den nächsten Wochen Politikbegeisterte im Alter zwischen 15 und 35 Jahren erreichen, um vor allem bei den Gemeinderatswahlen 2022 breiter aufgestellt zu sein.

ORF

JVP will Generationenkonflikt lösen

Ziel sei es, mit der ÖVP zusammenzuarbeiten, aber auch bei einigen Themengebieten den Generationenkonflikt zu lösen. Steiner, sprach dabei besonders zwei Schwerpunkte an: „Das ist konkret der Klimaschutz – wir Jungen können hier die innovativen Ideen und Projekte einbringen und was verändern – und die Zukunftsfähigkeit des Burgenlandes. Ziel muss es sein, dass sich junge Leute hier etwas aufbauen können, und nicht zwingend nach Wien oder Graz ziehen müssen – beruflich als auch familiär.“ Die Tour der Jungen Volkspartei führt durch alle Bezirke und dauert noch bis Ende September.