14 CoV-Neuinfektionen

In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit drei an Covid-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, eine davon befindet sich in intensivmedizinischer Behandlung. 188 Personen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne. Im Zusammenhang mit der Covid-19-Schutzimpfung wurden laut dem Koordinationsstab Coronavirus bisher 328.341 Impfdosen über das Land Burgenland verabreicht. 156.370 Personen sind durch Impfungen des Landes Burgenland bereits vollimmunisiert.

850 Neuinfektionen österreichweit

In Österreich wurden heute 850 Neuinfektionen gemeldet – mehr als 200 Menschen werden wegen CoV in Krankenhäusern behandelt – 51 davon davon intensivmedizinisch. Die 7- Tage-Inzidenz liegt im Österreichschnitt heute bei 46,7 Fällen pro 100.000 Einwohnern.