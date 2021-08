Apotheken bieten kostenlose PCR-Tests

Die Möglichkeit, einen kostenlosen PCR-Test in der Apotheke zu machen, bieten bereits 37 der insgesamt 44 Apotheken im Burgenland an. Das Prozedere für Kunden ist das gleiche wie beim Antigen-Test: Man lässt sich testen und bekommt später das Ergebnis per SMS zugeschickt – beim PCR-Test innerhalb von 24 Stunden.

Dass innerhalb weniger Wochen – also von der Idee des Angebots bis heute – 85 Prozent aller burgenländischen Apotheken dieses niederschwellige und unbürokratische Service bieten, war und ist eine große organisatorische Leistung, so der Präsident der Apothekerkammer Burgenland, Dieter Schmid.

„Bürokratisches Problem“

„Es ist ein extrem logistisches Problem im Burgenland. Dieser Aufwand wird es wohl auch schwierig machen PCR-Tests in allen Apotheken rund um die Uhr anzubieten“, so Schmid. „Für uns ist es kein Problem, weil wir PCR-Tests rund um die Uhr angeboten haben und auch anbieten werden“, so Schmid.

Noch sei die Nachfrage nach PCR-Testungen in der Apotheke überschaubar – was auch daran liege, dass Antigen-Tests schneller ein Ergebnis bringen und oft auch reichen. PCR-Tests werden derzeit in der Nachtgastronomie verlangt, bei Auslands- beziehungsweise Einreisen, oder in Gesundheitseinrichtungen.