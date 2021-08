Petschnig im Sommergespräch

Auch sonst bleibt die FPÖ auf bisherigem Kurs: die Freiheitlichen lehnen die Aufnahme weiterer Asylwerber ab. Alexander Petschnig wurde im Oktober des Vorjahres zunächst interimistisch FPÖ-Landesparteiobmann. Er war Stellvertreter von Norbert Hofer, der diese Funktion vorübergehend hatte. Petschnig übernahm eine tief zerstrittene FPÖ. Beim Parteitag im November bekam er nur 52 Prozent der Stimmen. Sein Kontrahent, Ex-Klubobmann Geza Molnar wurde später aus der Partei ausgeschlossen. Auch in der Bezirks-FPÖ Mattersburg rumorte es.

Es kam zu Parteiausschlüssen und Austritten. Gemeinsam mit Ex-Landeshauptmannstellvertreter und Klubobmann Johann Tschürtz versuchte Petschnig, die FPÖ wieder in ruhigeres Fahrwasser zu führen. Inhaltlich dominierten zwei Themen: im Commerzialbankskandal sah Petschnig ein rotes Netzwerk und ein System Pucher. Gemeinsam mit den anderen Oppositionsparteien präsentierte er einen Minderheitsbericht- der – anders als der offizielle Abschlussbericht – eine Mitverantwortung des Landes feststellte.

Politikredakteurin Patricia Spieß im Gespräch mit Alexander Petschnig

Beim Flüchtlingsthema forderte Petschnig eine restriktivere Asylpolitik. Asylwerber sollten sofort rückgeführt werden. „Es ist nicht so, dass wir dieses Thema bewusst inszenieren – es steht an unseren Grenzen. Wenn der Innenminister sagt, dass 80.000 Menschen auf der Balkanroute, die eigentlich geschlossen ist, zu uns auf dem Weg ist- dann ist die Bundesregierung gefordert etwas zu tun“, so Petschnig.

FPÖ hat sich neu aufgestellt

Petschnig trat auch für bauliche Maßnahmen an der Grenze ein. "Wenn, man diesen Zustrom nicht eindämmen kann, dann braucht es offensichtlich zusätzliche Maßnahmen. Die FPÖ habe sich organisatorisch neu aufstellen müssen. "Das geht allen Parteien so, nicht nur der FPÖ, so Petschnig. Er sei momentan mit der inhaltlichen Arbeit der Partei zufrieden, so Petschnig.