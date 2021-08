Festival unter Aufsicht

Der Veranstalter Ewald Tatar aus Forchtenstein (Bezirk Mattersburg) gibt sich zuversichtlich: Am 11. September soll in Wiener Neustadt das „Nova Rock Encore“ in der Arena Nova stattfinden. Tatar bezeichnete das eintägige Festival als „Leuchturmprojekt“. Es soll ein Impfanreiz für Junge sein, aber auch zeigen, dass man mit gründlichem Präventionskonzept derartige Musikfestivals durchführen kann. Das Festival wird wissenschaftlich begleitet – es gilt die 2G-Regel, wonach nur Geimpfte und PCR-Getestete Personen Zutritt erhalten.

„Es geht uns auch darum, in diese Richtung Signale zu setzen, dass wir mit den Ergebnissen, die dieses Leuchturmprojekt Nova Rock Encore mit dieser wissenschaftlichen Begleitung und Betreuung, dieses Ergebnis, was dieses Festival mit sich bringen wird, auch positiv in den Herbst und in den Winter schauen können“, so Tatar.

Sichere Events

Das Präventionskonzept wurde gemeinsam mit dem Public Health-Experten Hans Peter Hutter ausgearbeitet. Hutter hat im Frühjahr bereits die Coronavirus-Test-Modellregion Neusiedl am See und Parndorf wissenschaftlich begleitet. „Letztlich ist das Ziel auf der einen Seite dieses Event so sicher wie möglich zu machen, zeigen dass man Events auch pandemiefähig machen kann wenn Sie so wollen, und gleichzeitig dem Bedürfnis nachkommen zu können, dass Jugendliche ein Bedürfnis haben nach Kultur, Kunst und sozialen Kontakten“, so Hutter.

Die 2-G-Regel soll nicht zuletzt auch Motivation für junge Festivalgäste sein, sich impfen zu lassen, sagte der medizinische Berater des Landes, Herbert Weltler. „Ein Schritt dazu sind ganz sicherlich Veranstaltungen, die angeboten werden, wo man jungen Menschen sagen könnte: OK hier gibt es eine sichere Form von gesellschaftlichem Leben, und dazu müsste man bereit sein diese Chance zu nützen, um die vorhandene Impfbereitschaft der jungen Menschen zu unterstützen“.

Konzept vorgelegt

Veranstalter Tatar hofft in Zukunft jedenfalls auf engeren Dialog mit der Politik. Das Konzept für das „Nova Rock-Encore“ habe man vorgelegt, allerdings keine nennenswerte Reaktion erhalten, so Tatar. "Ich möchte, die Veranstaltung so sicher wie möglich machen, aber auch so durchführbar, wie für einen Veranstalter. Nämlich, um zu zeigen, dass es so für Veranstalter funktionieren kann – nicht nur beim „Nova Rock Encore" – auch bei Veranstaltungen im Herbst oder im Winter – weil wir – auch wir keine klaren Ansagen aus der Politik bekommen“, so Tatar.

