Silvia Heinrich beste Rotwein-Winzerin Österreichs

Keine andere Winzerin habe für ihre Weine in den vergangenen Jahren mehr Punkte bekommen, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung. Zuletzt hatte ihr Blaufränkisch Alte Reben 2015 ihrer neuen Linie „Silvia Heinrich Edition" zweimal 97 Punkte bekommen. „Meine Weine tragen zu 100 Prozent meine Handschrift und meine Philosophie. Nicht jeden meiner Topweine gibt es jährlich, manche nur alle paar Jahre – dann, wenn die Voraussetzungen passen. Das garantiert Beständigkeit und Verlässlichkeit“, so Heinrich.