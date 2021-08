Zehn Neuinfektionen – fast alle Vorgemerkten geimpft

Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle im Burgenland beträgt 18.632. In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit drei an Covid-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, eine davon befindet sich in intensivmedizinischer Behandlung. 166 Personen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne.

183.746 Menschen vollimmunisiert

Im Burgenland sind bereits fast alle Vorgemerkten gegen das Coronavirus geimpft worden. Momentan seien nicht mehr viele Impfungen ausständig. Neue Anmeldungen, von denen es pro Tag ungefähr 100 bis 200 gebe, können rasch abgearbeitet werden, hieß es am Mittwoch auf APA-Anfrage vom Koordinationsstab Coronavirus. Insgesamt wurden bisher 374.822 Impfdosen verimpft. 183.746 Personen sind vollimmunisiert, was 62,1 Prozent der Bevölkerung entspricht.

Inzidenzen in den Bezirken

Laut AGES-Morgenauswertung beträgt die Sieben-Tages-Inzidenz im Burgenland 17,6. Die auf Basis der behördlich bestätigten Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage berechnete Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner beträgt laut Koordinationsstab Coronavirus in den Bezirken: