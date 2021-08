Grenzüberwachung weiter verstärkt

Heuer wurden im Burgenland bereits 6.500 Menschen an der Grünen Grenze erwischt, im gesamten Vorjahr waren es 3.100 illegale Flüchtlinge. 27 Polizistinnen und Polizisten aus den Bundesländern Steiermark, Kärnten, Oberösterreich und Salzburg verstärken den Einsatz an der burgenländischen Grenze, gab Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) am Mittwoch in einer Aussendung bekannt.

Unterstützung bei Schlepperei-Bekämpfung

Sie werden die Kolleginnen und Kollegen aus dem Burgenland bei der Bekämpfung der Schlepperei unterstützen, so Polizeipressesprecher Helmut Marban: „Sie werden dort eingesetzt, wo es um die Befragung der Migranten geht – Routenbefragung, wo kommen sie her, wie hat die Schlepperei durchgeführt werden können – das sind die wichtigen Erkenntnisse, die wir brauchen, um in diese Schlepperorganisationen einzudringen.“

ORF

Bundesheersoldaten wurden bereits aufgestockt

Die Polizistinnen und Polizisten aus den anderen Bundesländern werden in den Aufarbeitungsdienststellen der Polizei in Eisenstadt, Schattendorf und Heiligenkreuz zum Einsatz kommen und zwar auf unbestimmte Zeit. Auch die Zahl der Bundesheersoldaten ist angesichts der steigenden Flüchtlingsaufgriffe bereits von 600 auf bis zu 1.000 aufgestockt worden. Sie helfen vor allem bei der Grenzüberwachung und bei Transporten. Auch die technische Unterstützung der Polizei wird laufend ausgebaut, so Marban: „Da hat sich in den letzten Wochen und Monaten der Einsatz der Drohnen massiv bewährt, da sind wir auch verstärkt worden, da sind auch mehr Drohnen jetzt im Einsatz. Die Drohnenpiloten werden ausgebildet oder sind bereits ausgebildet – auch dieser technische Einsatz ist sehr wichtig.“

Heuer wurden bereits 6.500 Menschen an der burgenländischen Grenze aufgegriffen. Die Polizei hat aber auch dutzende Schlepper erwischt, so Marban. Österreichweit wurden heuer 200 Schlepper gefasst – 74 davon im Burgenland. Im gesamten Vorjahr wurden im Burgenland 3.100 Flüchtlinge aufgegriffen und 100 Schlepper erwischt.