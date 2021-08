Chronik

Keine tödlichen Kinderunfälle in fünf Jahren

Das Burgenland ist das einzige Bundesland ohne tödlichen Kinderunfall im Straßenverkehr in den vergangenen fünfeinhalb Jahren – diese Bilanz zieht der Verkehrsklub Österreich. In jedem vierten Bezirk in Österreich ist hingegen in dieser Zeit ein Kinderunfall passiert.