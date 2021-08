Eröffnung: Alles blickt nach Schlaining

Die Eröffnungsshow am Samstag um 19.30 Uhr wird von Christian Kolonovits musikalisch gestaltete. Durch das Programm führt Alfons Haider, begleitet von Opus, Bruji und Cari Cari. Ein Highlight wird die Neuinterpretation der burgenländischen Landeshymne durch Christian Kolonovits, Orchester, Chor und Solisten sein. Auf der Bühne werden Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) und die Gestalterinnen und Gestalter der Jubiläumsausstellung erwartet. Der Livestream ist am Samstag, dem 14. August ab 19.30 Uhr, auf burgenland.ORF.at sowie in der ORF-TVthek zu sehen.

Kulturbetriebe Burgenland

„Radio Burgenland Frühschoppen“ live aus Stadtschlaining

Radio Burgenland präsentiert rund um die Jubiläumsfeierlichkeiten am Sonntag, dem 15. August 2021, ab 11.00 Uhr, einen „Radio Burgenland Frühschoppen“ live vom Hauptplatz in Stadtschlaining. Mit dabei sind die Bauernmusi Mischendorf, die Blasmusik Stadtschlaining und die Südburgenländer Böhmische. Außerdem wird der Ehrenpreis des Landeshauptmannes, der „Burgenländische Musikant 2020“, an die Blasmusik Stadtschlaining überreicht. Moderiert wird der Frühschoppen von Thomas Hochwarter, die Aufnahmeleitung übernimmt Reinhold Bieber.

ORF/Hans Leitner

Doku am Feiertag

Die „Dokumentation am Feiertag“ mit dem Titel „Wir sind 100. Burgenland schreibt Geschichte“, am Sonntag, dem 15. August 2021, um 17.35 Uhr in ORF 2, zeigt die Entstehung der Ausstellung auf Burg Schlaining zum 100-jährigen Jubiläum – mehr dazu in Doku am Feiertag: Wir sind 100. Burgenland schreibt Geschichte.

ORF

90-minütige TV-Show im September

Anlässlich „100 Jahre Burgenland“ produziert das ORF Landesstudio Burgenland eine 90-minütige Fernsehshow, die am 8. September, um 20.15 Uhr, in ORF 2 Burgenland ausgestrahlt wird.

In „Wir sind 100“, einem Geburtstagsfest für das Burgenland, begrüßen Elisabeth Pauer-Gerbavsits und Martin Ganster prominente Burgenländerinnen und Burgenländer, aber auch Menschen, die das Bundesland einfach nur lieben, auf Burg Schlaining. Dabei werden zahlreiche Gäste aus Politik, Wirtschaft, Sport und Kultur vor die Kamera gebeten, um ihre Geburtstagswünsche für das Burgenland zu überbringen.