Feinschliff für Jubiläumsausstellung in Schlaining

An die 800 Exponate müssen in Position gebracht werden und die letzten Bauarbeiten abgeschlossen werden. Tischler, Maler, Elektriker, Kunsttransporte, Reinigungstrupps, Ausstellungsgestalter und Kuratoren legen nun letzte Hand in ihren jeweiligen Bereichen an, damit bis Samstag alles fertig ist. Die baulichen Sanierungsarbeiten auf der Burg sind zum Großteil abgeschlossen, nur mehr Kleinigkeiten müssen jetzt noch ausgebessert werden. Zwischen den Handwerkern schlängeln sich am Dienstag noch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ausstattungsfirma hindurch und laufend treffen neue Exponate ein.

An die 800 Exponate werden ausgestellt

Über all das wachen Theresia Gabriel von den Kulturbetrieben Burgenland und Ausstellungsgestalter Christoph Cremer – die den Überblick noch nicht verloren haben. „Aus wenn es auf den ersten Blick nicht so ausschaut, aber es sind ungefähr 100 Leihgeber und an die 700 bis 800 Objekte. Es sind natürlich sehr viele Dokumente, Schriftstücke und Publikationen, aber auch ganz spannende Objekte, wie zum Beispiel der rote Aktenkoffer von Theodor Kery, dabei“, so Gabriel. „Jeden Tag kommen traumhaft schöne Objekte. Die Kunst wird diese Woche finalisiert – die installativen Objekte. Der Ausstellungsbau, im Sinne der Tischlereien – ist fertig, jetzt geht es an den Feinschliff, an das Ausleuchten, und an das Adjustieren der atmosphärisch, poetischen Objekte und der installativen Elemente“, so Cremer.

Man kann mit einer spannenden und innovativen Jubiläumsausstellung rechnen, an deren Zustandekommen auch zahlreiche Burgenländerinnen und Burgenländer beteiligt sind, denn auch sie sie haben mit ihren Leihgaben und Objekten dazu beigetragen.