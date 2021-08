Burgenland auf Drittimpfungen vorbereitet

Im Burgenland sei man sich der Tatsache bewusst, dass ab Oktober Impfauffrischungen bei Menschen in Altenwohn- und Pflegeheimen sowie beim medizinischen Personal anstehen und bereite sich darauf vor, hieß es am Dienstag vom Impfkoordinator des Landes Markus Halwax.

Impf-Wunschtermine geplant

Man setzt dabei einerseits auf das Impfen direkt beim Arzt und andererseits können bei Bedarf auch die Kapazitäten in den sieben Impfzentren ausgebaut werden. Impf-Anmeldungen werden weiterhin über das Vormerksystem des Landes abgewickelt, das demnächst ausgebaut werden soll – unter anderem geplant ist, dass man seinen Impf-Wunschtermin bekannt geben kann, so Halwax. Neun Monate ist übrigens jener Zeitraum, für den der Impfnachweis – ab zweiter Impfdosis – gilt. Die türkis-grüne Bundes-Regierung erklärte stets, dass man mit Blick auf eine dritte Impfung noch auf eine Empfehlung der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) warte. Diese erwarte man in den kommenden Wochen – mehr dazu in Mückstein: Start der Impfauffrischung am 17. Oktober.

Im Burgenland sind mittlerweile mehr als 156.200 Menschen vollimmunisiert. Die Durchimpfungsquote liegt bei 67,4 Prozent – nach wie vor der Spitzenwert im Österreich Vergleich.

Gemeinden mit Impfungen ohne Voranmeldung: