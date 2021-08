NEOS und JUNOS starteten Sommertour

Unter dem Motto „Deine Ideen für deine Gemeinde“ fahren NEOS und JUNOS durch das Burgenland: „Wir freuen uns auf viele interessante Gespräche auf unserer Tour durchs Burgenland.“ Dabei sollen gleichzeitig Ideen gesammelt werden, was sich die Menschen für ihre Gemeinden und Bezirke wünschen.

NEOS

„Unmittelbar und spürbar“

„Die Gemeinde ist jener Ort, wo Politik am unmittelbarsten und spürbarsten stattfindet. Darum freuen wir uns darauf, so viele Gespräche wie möglich mit Bürgerinnen und Bürgern zu führen, um herauszufinden, was sie derzeit bewegt und wo es noch Entwicklungspotenzial in ihren Gemeinden gibt", so NEOS-Landessprecher Edi Posch und JUNOS-Landesvorsitzender Nils Grund.

Petition zu Demokratisierung

JUNOS nutzen die Sommertour auch für eine Petition zu dem Thema „Demokratisierungspaket für das Burgenland“. Diese beinhaltet unter anderem die Einführung eines Kinder- und Jugendparlaments, regelmäßige Podiumsdiskussionen an Schulen und ein digitales Amt.