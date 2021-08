Gewaltverbrechen: Mann verletzte zwei Personen

In der Nacht von Freitag auf Samstag schlug ein Mann in einem Bahnhofslokal in Eisenstadt ohne ersichtlichen Grund auf einen Gast ein. Er flüchtete anschließend mit dem Fahrrad, sein Opfer musste von der Rettung versorgt werden.

Frau erlitt Schnittwunde

24 Stunden später, in der Nacht von Samstag auf Sonntag, wurde die Polizei zu einer Wohnung gerufen. Zeugen hatten eine laute Auseinandersetzung gehört, wie Polizeisprecher Helmut Marban im Gespräch mit ORF-Burgenland-Redakteur Philip Dirnbeck bestätigte: „Es ist festgestellt worden, dass ein 31-Jähriger seine Lebensgefährtin durch Schläge und Tritte verletzt hat. Die Frau hat auch eine Schnittwunde erlitten.“ Die Frau war unbestimmten Grades verletzt und ins Krankenhaus Eisenstadt gebracht.

U-Haft: Tatmotive werden ermittelt

Es stellte sich heraus, dass der alkoholisierte Täter derselbe Mann war, der Tags zuvor im Bahnhofslokal zugeschlagen hatte. Er wurde noch in der Wohnung festgenommen: „Nach weiteren Erhebungen ist er in die Justizanstalt Eisenstadt gebracht worden und in U-Haft gekommen.“ Beide Tatmotive sind noch Gegenstand der Ermittlung. Für schwere Köperverletzung droht dem Mann eine Strafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren.