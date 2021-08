„Strandfische“: Animation für Kinder

Im Neusiedler Strandbad tummeln sich derzeit viele fröhliche Kinder, denn bei dem Animationsprogramm der „Strandfische“ werden die Schulferien zum Abenteuer.

Francesca Hafner und Michael Winkler aus Neusiedl am See über das Animationsprogramm „Strandfische“

Markus Fischer, der schon 1998 selbst ein Strandfisch war, hat das Animationsprogramm wieder ins Leben gerufen. „Ganz ehrlich gesagt, die Idee war heuer im Lockdown, als meine drei Mädels das Fotoalbum von damals aus dem letzten Eck herausgekratzt haben. Sie haben gefragt: Papa, was war das? Ja, das waren die Strandfische – ein Animationsprogramm am Neusiedler See. Sowas musst du unbedingt wieder machen“, so Projektleiter Fischer.

Pflichtpraktikum als Kinderanimateur

Nach einem ausführlichen Bewerbungsverfahren angelte sich Markus Fischer in der Neusiedler Tourismusschule „Pannoneum“ die geeignetsten Strandfische, die als Kinderanimateure ihr Pflichtpraktikum absolvieren. „Bevor das Praktikum angefangen hat, haben wir uns alle einmal zusammengesetzt via Teams, haben die ganzen Geschichten durchgeplant – welche Programme wollen wir wirklich machen – diese Ballspiele, die Waterslide, die Wasserbombenschlacht. Wir haben uns das alles so zusammengewürfelt, damit wirklich von allem etwas dabei ist“, so Kinderanimateur Christoph Zimmermann.

„Ich war selbst als Kind noch dabei und kann mich an die Kinder-Animation erinnern. Das waren die schönsten Sommer. Es war immer was los und man hat Beschäftigung gehabt. Ich war mit Eifer bei der Sache dabei, damit wir den Kindern heute auch so schöne – abseits von Tablet und Computer – Erinnerungen machen können“, sagte Eva Koppitsch, Tourismusverantwortliche in Neusiedl am See. Noch bis zum Ende der Sommerferien sind die „Strandfische“ in Illmitz, Podersdorf und Neusiedl am See unterwegs.