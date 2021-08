Rockige Premiere von Musical Güssing

In dem rasanten Tanzmusical wird die Geschichte eines Mädchens aus der Arbeiterklasse erzählt. Ihr großer Traum: Sie möchte Profitänzerin werden. Der Kultfilm um Tanz, unerfüllte Liebe und Sehnsucht ging in die Geschichte der Pop-Kultur ein. Der Titelsong „What a Feeling“ wurde 1984 mit dem Oscar ausgezeichnet – Musikalischer Leiter in Güssing für Flashdance ist Belush Korenyi.

Geprobt wurde wie jedes Jahr von früh bis spät, zwei Wochen lang. „Die Burg an und für sich ist schon ein sehr besonderer Spielort auf Grund der Coronavirus-Pandemie. Im Burghof gibt es viel Platz, man kann mit Abstand alles genießen. Flashdance ist natürlich aus der Zeit der 80er Jahre, wo wie ein bisschen von heute weggehen und Feeling bekommen – wir wollen heute Freiheit und diese auch verbreiten. Viele der Darstellerinnen und Darsteller kommen schon von den Musical-Kids, oder haben eine Ausbildung“, so Intendantin Marianne Resetarits über die heurige Produktion.

Ausschnitt Musical Güssing „What a Feeling“

Getanzt wird überall – auf Wegen, Tischen und so weiter – was natürlich herausfordernd ist, aber seit den Proben seien alle so durchtrainiert, dass alles klappt, so Resetarits. Insgesamt acht mal wird das Musical „Flashdance“ auf der Burg Güssing gespielt.