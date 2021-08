Eisbachbrücke in Eisenstadt wieder befahrbar

Die neue Brücke wurde bei der Eröffnung von Dompfarrer Achim Bayer gesegnet. Nach den Erdbeben im Vorjahr war die alte Brücke für einige Zeit nicht befahrbar und wurde gesperrt. Bei den Eröffnungsfeierlichkeiten unterstrich Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP) die Wichtigkeit des Bauprojekts für die Eisenstädter Bevölkerung.

„Diese Brücke ist eine kleine Brücke, aber als sie gesperrt war, hat man schon gemerkt, wie viele Menschen hier herkommen. Wir haben hier Betriebe, den Bauhof, das Altstoffsammelzentrum, den Hundeabrichteplatz und den Hundefreilaufplatz. Da hat man gemerkt, dass das für die Bevölkerung sehr wichtig ist“, so Steiner.

Statische Sicherheit auch bei Erdbeben

Die neue Brücke ist fünf Meter breit und wird von Beton und Stahl gehalten. Bei einer Überfahrt haben sowohl Lkws als auch Pkws Platz. Dabei soll die Bauweise eine statische Sicherheit gewährleisten – selbst bei Erdbeben, die in Eisenstadt neulich öfters zu spüren waren. Diese Sicherheit habe die vorherige Brücke laut Baudirektor Werner Fleischhacker nicht garantiert. „Die Winkelstützmauern sind weggebrochen und der Statiker hat gesagt, dass nicht mal ein Fußgänger drübergehen darf. Die Brücke war dann wirklich unsicher und einsturztgefährdet“ so Baudirektor Werner Fleischhacker.

150.000 Euro wurden in das Projekt investiert, finanzielle Unterstützung gab es dafür von Bund und Land. Neben der Überfahrt in Eisenstadt wurde aus demselben Grund eine Brücke in Trausdorf gesperrt. Auch sie soll im Herbst erneuert werden und noch dieses Jahr öffnen. Damit haben die Bauarbeiten jedoch kein Ende: in der Region des Allstoffsammelzentrums wurden die Radwege verlängert. Jetzt möchte die Stadt Eisenstadt noch eine Brücke über den Eisbach für die Radfahrer ergänzen.