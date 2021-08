Weitere Impftage ohne Anmeldung

Einen ersten Impftag ohne Voranmeldung hat es vergangenen Freitag gegeben, weitere organisiert das Land – wie angekündigt – in 55 Gemeinden. 23 Ärzte werden dabei impfen – in Gemeinden, in denen die Durchimpfungsrate derzeit am geringsten ist. Durch diese Impftage sollen möglichst viele ungeimpfte Menschen erreicht werden, hieß es vom Land.

Impfungen bei niedergelassenen Ärzten

Die letzten Impfungen in den sieben Impf- und Testzentren (BITZ) des Landes finden grundsätzlich am 21. und 22. August statt – rund 8.000 Personen sind dafür angemeldet. Bei Bedarf kann später aber auch wieder in den Zentren geimpft werden. Das Land organisiert weiter Erst- und Zweitimpfungen in Ordinationen niedergelassener Ärzte. Die Anmeldung dafür erfolgt wie bisher über das Vormerksystem des Landes. Das heißt, das Burgenland impft sowohl mit als auch ohne Voranmeldung, um die Impfquote weiter zu erhöhen. Bei den Auffrischungsimpfungen will das zuständige Nationale Impfgremium „zu gegebener Zeit“ einen dritten Stich empfehlen, hieß es am Donnerstag – mehr dazu in Die Pläne für die dritte Impfung. Im Gesundheitsministerium laufen die Planungen. Das Burgenland sei hierfür vorbereitet. Auffrischungsimpfungen soll es – fällt der Startschuss durch das Ministerium – zunächst in Altenwohn- und Pflegeheimen geben.

ORF

PCR-Gurgeltests ab Herbst

Covid-19-Tests bleiben gratis. Es gebe derzeit keine Ambitionen etwas kostenpflichtig zu machen, hieß es am Donnerstag aus dem Büro von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ), angesichts der aktuellen Diskussion in Österreich über ein „Aus“ für Gratistests – mehr dazu in Auch Ärztekammer-Präsident will Ende der Gratistests. Die Aktion „Alles gurgelt“ soll es auch im Burgenland geben, aber nicht vor Ende September bzw. Anfang Oktober. Bis dahin gibt es weiter kostenlose PCR-Tests in den Impf- und Testzentren des Landes.

Gemeinden mit Impfungen ohne Voranmeldung: