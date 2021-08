Investoren für Seifenkiste & Co gesucht

Sandra Rademacher aus Bad Tatzmannsdorf betreibt eine Seifensiederei. Derzeit verkauft sie ihre handgeschöpften Naturseifen nur im Kurzentrum. Das will die Unternehmerin jetzt ändern und hat sich ein dreirädriges Seifen-Mobil angeschafft. Damit will sie ihre Produkte auf verschiedenen Veranstaltungen im Burgenland verkaufen. Es bestehe ein Finanzierungsbedarf von 23.000 Euro, so Rademacher.

Hianzen-Brauerei will ausbauen

Dominik Kainz betreibt seit einem Jahr die Hianzen-Brauerei in Großpetersdorf. Jetzt will er ausbauen. Die Nachfrage sei gestiegen, man benötige für die 85.000 Euro für die Erweiterung der Brauanlage, sagte Kainz.

Aussichtswarte zum Jubiläum „100 Jahre Burgenland“

Ein weitaus größeres Projekt steht in Maria Bild an, dabei geht es um einen sechsstelligen Betrag. Der Anwalt Karl Baldauf möchte eine 27 Meter hohe Aussichtswarte errichten. Der Grund sei das Jubiläum „100 Jahre Burgenland“, von der Warte aus hätte man einen schönen Rundum-Blick durchs Südburgenland, nach Slowenien und Ungarn und er glaube, dass das Projekt auch gut für den Tourismus wäre, sagte Baldauf über seine Motivation.

Waren oder Dienstleistungen für Investoren

Je nach Projekt kann man sich mit einem Betrag von 25 Euro aufwärts daran beteiligen. Als Gegenleistung bekomme man Waren, Rabatt-Gutscheine oder speziell auf das Unternehmen zugeschnittene Dienstleistungen, erklärte Crowdfunding-Projektleiter Wilfried Drexler.

Temmel: Menschen sollen in Region investieren

Hinter der Crowdfunding-Initiative steht der Verein „südburgenland plus“, der damit die Region stärken möchte, sagte Obmann Walter Temmel: „Uns ist es wichtig, dass die Menschen hier investieren.“ Das belebe die ganze Region und trage zur Wertschöpfung bei. Die aktuellen Projekte laufen noch bis Oktober.