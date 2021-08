Als Erlebnisreich Zickental beim Gast punkten

Sie gehören zu den schönsten Plätzen des Burgenlandes: das Freilichtmuseum Gerersdorf in der Gemeinde Gerersdorf-Sulz, das Heilmoor in Rohr, wo auch die Zickentaler Moorochsen grasen, oder die Apfelgemeinde Kukmirn mit der ehemaligen Schnapsbrennerei Lagler, die gerade zu einem Genusszentrum umgebaut wird. Diese Attraktionen sollen nun mit möglichst vielen anderen Ausflugszielen in den vier Gemeinden unter der Marke „Erlebnisreich Zickental“ von einer Werbeagentur besser vermarktet werden.

Fotostrecke mit 7 Bildern ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF

Gruppentouristen als Zielgruppe

Man wolle das Zickental als Ganztagesdestination für Bus- und Gruppentouristen positionieren, erklärte der Geschäftsführer der ARGE Zickental, Klaus Weber. Man wolle wissen, woher die Leute kämen, wie sie sich vernetzten und wolle die Kunden binden und ihnen etwas mit nach Hause geben, so Berater Rainer Pammer von der Werbeagentur Cuba Brandvertising. Angedacht sind Erlebnisreisen mit Führungen und Verkostungen – zum Beispiel in der Brauerei in Heugraben, wo aus Wasser, Hopfen, Malz und einer Prise Heilmoor das „Moor-Bier“ gebraut wird.

ORF

Investition von 80.000 Euro

Das „Erlebnisreich Zickental“ soll in den nächsten zwei Jahren entstehen. Jetzt ist man auf der Suche nach Partnerbetrieben, die ihre Leistungen einbringen wollen. Die Finanzierung übernehmen zu 61 Prozent Leader Plus und zu knapp 40 Prozent die Gemeinden. Bei dem Projekt gehe es um eine Investitionssumme von zirka 80.000 Euro, so Weber. Es sei ganz wichtig, dass noch mehr Touristen in die Region kämen, sagte „südburgenland plus“-Obmann Walter Temmel. Für das Projekt Erlebnisreich Zickental wird auch ein zusätzlicher Arbeitsplatz geschaffen.