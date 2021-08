Eisenstadt will weiteres Becken für Hallenbad

Eine Erweiterung des Hallenbades in Eisenstadt wäre möglich – besagt eine Machbarkeitsstudie. Sie würde rund 7,5 Millionen Euro kosten. Die Stadt würde ein Drittel dieser Summe investieren, könne die Finanzierung aber nicht allein stemmen, so Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP). Land und Bund müssten ebenfalls je 2,5 Millionen beitragen und dann könne man diesen seiner Meinung nach „sportpolitischen Meilenstein“ umsetzen. Nun gehe es darum, dass man in intensivere Gespräche eintrete und darüber rede, ob es seitens des Landes und des Bundes das Interesse geben.

Steiner: Breiten- und Spitzensport profitieren

Derzeit gibt es ein 25 Meter langes Becken. Ein weiteres Becken mit vier 25-Meter-Bahnen und vier 50-Meter-Bahnen soll zusätzlich entstehen. Damit gäbe es eine professionelle Trainingsmöglichkeit für Spitzensportler. Für den Breitensport und normale Badegäste wäre außerdem mehr Platz zur Verfügung, sagt Steiner. Dann wären auch viele derzeit existierenden Konflikte zwischen Breitensport und Spitzensport aus der Welt.

In den nächsten Tagen werde man an Land und Bund herantreten, erklärte der Bürgermeister. Sollte die Finanzierung noch heuer geklärt werden, könnte das Hallenbad bereits im kommenden Jahr ausgebaut werden.