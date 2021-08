Migration: Doskozil kritisiert Innenministerium

Im Burgenland wurden laut Landespolizeidirektion heuer bereits 5.400 Flüchtlinge aufgegriffen. Im Vergleich dazu seien es im gesamten Jahr 2016 rund 6.500 gewesen. Die Mitteilung des Innenministeriums sei für ihn erschütternd, so Doskozil. Da sehe man wirklich explizit, dass man nicht vorbereitet sei. „In Wirklichkeit ist das aus meiner Sicht ein Riesenskandal“, so der Landeshauptmann. Der Brief sei mit 22. Juli datiert und sei am Montag eingetroffen.

ORF

„Aus der Vergangenheit nichts gelernt“

Es werde wieder genau das Gleiche passieren wie 2015, meinte Doskozil: „Die anderen Bundesländer werden aushelfen, es werden die Menschen wieder in andere Bundesländer verbracht, es werden extra Infrastruktur-Möglichkeiten aufgebaut wie derzeit in Oberpullendorf und Stoob.“ Man versuche natürlich hier gesamtheitlich die Situation zu lösen, aber in Wirklichkeit trete man jetzt wieder so wie 2015 auf den Plan, man sei komplett überrascht und konsterniert, man sage „Was ist jetzt wieder passiert? Eine Flüchtlingswelle rollt auf uns zu.“ Eigentlich habe man aber aus der Vergangenheit nichts gelernt und das sei in Wirklichkeit der Skandal, kritisierte Doskozil. Die Lösung aus seiner Sicht wären Asylverfahren und Asylzentren außerhalb Europas.

Mit Sicherheit nicht verabsäumt worden sei, mit der Thematik Migration Politik zu machen, konstatierte Doskozil. Man habe großartig gesagt, man habe die Balkanroute geschlossen, obwohl sie nie geschlossen gewesen sei. Bundeskanzler, Außenminister und Innenminister seien gefordert Lösungen anzubieten. Alle hätten gesagt, sie führten da und dort Gespräche und seien in Brüssel unterwegs, doch mit dieser Entwicklung im Burgenland sehe man heute, dass faktisch nichts passiert sei, so Doskozil: „Da darf es einen nicht verwundern, wenn die Bevölkerung der Politik nichts mehr glaubt.“

FPÖ will Grenzzaun

FPÖ-Klubobmann Johann Tschürtz fordert im Zusammenhang mit der Flüchtlingssituation an der burgenländischen Grenze rasches Handeln der Bundesregierung und möchte den Zustrom schnellstmöglich stoppen. Er empfindet die Arbeit von Bundesheer und Polizei als gut, die Kontrollen seien aber nicht streng genug. Daher wünscht er sich den Bau eines Grenzzauns. Auch FPÖ-Landesparteiobmann Alexander Petschnig sieht ihn als essenziell.

ÖVP: „Doskozil schürt Ängste“

Heftige Kritik an den Aussagen Doskozils kommt von der stellvertretenden Generalsekretärin der ÖVP, Gaby Schwarz. Doskozil schüre Ängste in der Bevölkerung, während die Bundesregierung im Kampf gegen illegale Migration konsequent handle, so Schwarz, die auf eine gemeinsame „Grenzschutz-Offensive“ von Verteidigungs- und Innenministerium verweist. Doskozils Kritik bezeichnet Schwarz als „substanzlos“.