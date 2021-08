Eine Million Euro Schaden nach Unwetter

Das Hagelunwetter am Samstag hat für schwere Schäden im Burgenland gesorgt. Landwirtschaftskammer-Präsident Nikolaus Berlakovich und Vertreter der Hagelversicherung machten sich am Montag selbst ein Bild von den Auswirkungen des Unwetters. Die Hagelversicherung sprach von einem Schaden in der Höhe von einer Million Euro auf einer Fläche von rund 1.000 Hektar im Blaufränkischland. Innerhalb von Minuten seien wertvolle Trauben vernichtet worden.

Berlakovich: Existenz von Betrieben gefährdet

Laut Berlakovich soll die Existenz vieler Betriebe durch die vernichteten Trauben gefährdet sein. Es seien schwerste Schäden bis Totalschäden zu befürchten. Das genaue Ausmaß werde noch festgestellt. „Es ist wichtig, dass die Bauern versichert sind und dass sie damit eine teilweise Abgeltung der Verluste haben“, so Berlakovich. Rasche und unbürokratische Hilfe sei jetzt besonders wichtig. Die Unterstützung durch Bund und Länder mache die Versicherungsprämien für die Betriebe leistbarer, sagte der Landwirtschaftskammer-Präsident.