Neues Seniorentageszentrum in Nickelsdorf

Betrieben wird das Seniorentageszentrum von der Volkshilfe Burgenland. Bauträger ist die Oberwarter Siedlungsgenossenschaft (OSG). Ziel des Bürgermeisters Gerhard Zapfl (SPÖ) ist es, dass das Tageszentrum für möglichst viele Senioren attraktiv ist.

„Die Nachbarschaftshilfe Plus kann die Menschen in die Seniorentagesheimstätte bringen bzw. am Abend nachhause bringen. Es wird für 15 Menschen Platz geben. Es wird zwei Bereiche geben, wo man auch in das Freie gehen kann. Im ersten Bereich hat man Aussicht auf den Dorfplatz, weil das Seniorentagesheim mitten im Dorfzentrum liegt. Im zweiten Bereich gibt es einen abgeschotteten Platz, bei dem man alleine sein kann oder zu zweit. Es soll für diese Menschen eine hohe Lebensqualität im Alter geboten geben“, so Zapfl.