Unwetter: Zahlreiche Feuerwehreinsätze, Schäden im Weinbau

In der Weinbaugemeinde Deutschkreutz sind laut Winzer Albert Gesellmann „größere Bereiche“ betroffen. „Vor allem die Südseite ist stark betroffen. Das Blattwerk ist fast vollständig zerstört“, so Gesellmann. Dennoch gibt man sich in Deutschkreutz zuversichtlich, dass es zu keinem 100-prozentigen Schaden gekommen ist.

Fotostrecke mit 8 Bildern Paul Szimak Paul Szimak FF Steinbrunn FF Steinbrunn FF Steinbrunn FF Zillingtal FF Zillingtal FF Neudörfl

Die Feuerwehren mussten zahlreiche Keller auspumpen sowie angeschwemmten Schotter von der Fahrbahn entfernen. Auch umgestürzte Bäume wurden von den Straßen entfernt. Auch einige Kanaldeckel wurden durch das Wasser aufgedrückt.

Fotostrecke mit 6 Bildern Albert Gesellmann Albert Gesellmann Albert Gesellmann Albert Gesellmann Albert Gesellmann Albert Gesellmann

Betroffen waren unter anderem die Gemeinden Hornstein, Steinbrunn, Zillingtal, Neufeld, Donnerskirchen (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) sowie Neusiedl und Weiden am See. In Eisenstadt wurden teilweise Dächer durch den starken Sturm abgedeckt, auch hier war die Feuerwehr mehrere Stunden im Einsatz.

Einsätze auch am Nachmittag

Wegen des teils starken Regens mussten insgesamt zwölf Feuerwehren auch am Nachmittag ausrücken. Zentrum war der Bezirk Oberpullendorf. Die Feuerwehren mussten überflutete Keller auspumpen, heißt es von der Landessicherheitszentrale. Am Neusiedler See musste bei Oggau zudem ein Boot geborgen werden.