Steinbrunnerin ertappte Telefonbetrüger

Gegen 7.30 Uhr am Morgen rief bei Evelyne Heise aus Steinbrunn eine deutsche Nummer am Handy an. Die 59-Jährige sah die deutsche Vorwahl und ging davon aus, dass sich die Verwandtschaft aus Deutschland melden würde. Trotzdem war sie ob der frühen Tageszeit verwundert, so Heise im Gespräch mit dem ORF Burgenland.

Doch es meldete sich ein angeblicher Mitarbeiter einer Software-Firma. Er erklärte, dass es Probleme mit dem Computer gebe. „Er hat dann auch auf Englisch zu reden angefangen. Ich habe ihn einfach mal reden lassen“, erzählte Heise gegenüber der „Kronen Zeitung“.

Vorfall angezeigt: Andere Menschen warnen

Schon bald forderte sie der Anrufer auf, verschiedene Daten bekanntzugeben. Doch die Steinbrunnerin reagierte schnell: „Guter Mann, ich habe keinen Computer. Auf Wiedersehen“, sagte sie und legte einfach auf. Dann informierte sie die Polizei.

Heise will nun auch andere warnen, nicht in die Falle zu tappen: „Ja nichts bekannt geben. Ich glaube, die rufen extra so früh am Morgen an, weil da manche noch etwas schlaftrunken sind und nicht so klar denken und reagieren können."

Nun versucht die Steinbrunnerin auch über die Gemeinde besonders viele Menschen über den Vorfall zu informieren. „Umso mehr Menschen das erfahren, umso mehr ist es im Bewusstsein – auch der älteren Leute – dass so etwas passieren kann. Ich habe auch schon die Betrüger-SMS bekommen. Daher meine Bitte: Keine Daten bekanntgeben und auf keine fremden Links klicken, wenn man nicht weiß, was es damit auf sich hat.“