Regionalliga Ost startet mit Burgenland-Derby

Wer die Nummer eins im Burgenland ist, konnte Freitagabend nicht geklärt werden. Draßburg und Neusiedl trennten sich zum Auftakt der neuen Regionalliga Saison 2:2. Neusiedl geriet nach 24 Minuten zwar in Rückstand, drehte danach aber die Partie und sah schon wie der sichere Sieger aus. In der 90. Minute gelang den Hausherren allerdings der Ausgleich. Neusiedl haderte, denn zuvor war ein vermeintlicher Strafstoß nicht geahndet worden, zum Ärger von Neusiedls sportlichem Leiter Günter Gabriel: „Ich glaube, in der ersten Hälfte war es vorbei. Das war heute nur ein Abtasten, weil keiner weiß, wo er steht nach so einer langen Zeit. Zweite Hälfte sind wir besser ins Spiel gekommen und sind verdient 2:1 in Führung gegangen. Durch den Elfer hätten wir wahrscheinlich das 3:1 gemacht, dann wäre die Partie geritzt gewesen.“

Fotostrecke mit 3 Bildern ORF ORF ORF

Toth: Ich wollte unbedingt gewinnen

Auch Rückkehrer Daniel Toth ist nicht zufrieden: „Ich freue mich, ich bin wieder da. Ich wollte unbedingt gewinnen. Wir haben uns wirklich gut vorbereitet. Wir wollten das Burgenlad-Derby einfach gewinnen. Eigentlich fehlt einfach nur der Dreier, dass wir da jetzt schreien in der Kabine, weil im Endeffekt ärgert sich ein jeder.“

Draßburg kann mit dem Remis zum Saisonauftakt leben. Trainer Franz Lederer sprach von einem leistungsgerechten Ergebnis: „Mit vielen Emotionen, was zum Fußball auch dazugehört. Wir waren am Anfang besser drinnen, haben das Tor gemacht. Der Ausgleich hat uns ein wenig aus der Balance gebracht. Neusiedl hat in der zweiten Halbzeit mehr vom Spiel gehabt, der Ausgleich dann war für mich völlig gerecht.“

ORF

Neustart auch für Burgenlandliga

Nach neunmonatiger Meisterschaftspause wurde auch in der Burgenlandliga wieder gespielt. Zum Saisonauftakt gab es vier Heimsiege: Parndorf besiegte St. Margarethen 4:0, SPG Oberwart/Rotenturm gewann gegen Klingenbach mit 5:0, Pinkafeld gegen Leithaprodersdorf endete 2:1 und Deutschkreutz gegen Kohfidisch 4:0.