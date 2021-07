Neun Neuinfektionen im Burgenland

Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle beträgt 18.546. 209 Personen befinden sich aktuell in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne. Laut AGES-Morgenauswertung beträgt die Sieben-Tages-Inzidenz im Burgenland 19,9.

Die Schutzimpfung haben laut dem Koordinationsstab Coronavirus bisher 168.362 Personen über das Land Burgenland erhalten, davon erhielten 145.237 Personen bereits die zweite Impfdosis. Insgesamt wurden also 313.599 Impfdosen verabreicht (Stand 30. Juli, 15 Uhr).

Großer Andrang beim Impfen ohne Anmeldung

1.115 Personen nutzten den speziellen Impftag ohne Voranmeldung am Freitag, um sich in einem der sieben Burgenländischen Impf- und Testzentren (BITZ) mit dem Impfstoff von Janssen (Johnson & Johnson) gegen Covid immunisieren zu lassen. Geimpft wurde in den BITZ Gols, Eisenstadt, Müllendorf, Mattersburg, Neutal, Heiligenkreuz und Oberwart – mehr dazu in Großer Andrang beim Impfen ohne Anmeldung.