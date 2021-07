Großer Andrang beim Impfen ohne Anmeldung

Im Impfzentrum in Gols (Bezirk Neusiedl am See) standen schon wenige Minuten vor Impfbeginn die Menschen Schlange. Das Angebot war vor allem für junge Erwachsene gedacht, doch unter den Wartenden waren alle Altersgruppen vertreten. Geimpft wurde mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson, der für alle über 18 Jahre zugelassen ist. Ein Stich reicht zur Vollimmunisierung. In Gols holten sich in der ersten Stunde 80 Personen ihre Coronavirus-Schutzimpfung.

ORF

Man konnte nicht einschätzen, wie viele Leute kommen und das sei die große Herausforderung gewesen, so Andreas Resch vom BITZ Gols. Für diesen speziellen Impftag standen laut Resch für das gesamte Burgenland 2.000 Dosen vom Johnson & Johnson-Impfstoff zur Verfügung. Das Angebot zum Impfen ohne Voranmeldung kam jedenfalls gut an. 1.115 Burgenländerinnen und Burgenländer ließen sich letztendlich im Rahmen dieser Aktion impfen.

ORF

Impfaktionen in Gemeinden geplant

In den nächsten Wochen will das Land das Impfgeschehen von den Impf- und Testzentren hin zu den niedergelassenen Ärzten verlegen: Am 22. August finden die letzten Zweitimpfungen in den Impfzentren statt. Das Land plant außerdem Impftage ohne Voranmeldung in den Gemeinden, in denen die Durchimpfungsrate derzeit am geringsten ist.

Niedergelassene Ärzte sollen dort Covid-19-Impfungen ohne Termin anbieten, um insbesondere jene Burgenländerinnen und Burgenländer zu erreichen, für die die Anfahrtswege zu den Impf- und Testzentren sowie zu den Impfärzten weit sind, betonte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Freitag in einer Aussendung. 23 niedergelassene Ärzte hätten sich bereit erklärt, Impftage ohne Vormerkung anzubieten. Sie decken 55 Gemeinden ab.

Zudem sind Rückkehrer des „Austria goes Zrce“-Festivals in Kroatien sind noch bis Montag aufgerufen, einen Gratis-PCR-Test in einem der sieben Impf- und Testzentren zu machen – jeweils von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr – mehr dazu in „Austria goes Zrce“: Dringender Testaufruf.