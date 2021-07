Nächtigungszahlen: Juni wieder über Niveau

„Diese positiven Zahlen sind in erster Linie ein Verdienst der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Tourismusbranche. Sie zeigen aber auch, dass die Maßnahmen des Landes – vom Bonusticket bis hin zur Corona-Kasko – greifen. Jetzt muss es gemeinsam darum gehen, dieses starke Comeback fortzusetzen und nachhaltig abzusichern. Die neue Struktur im Burgenland Tourismus wird dazu einen wichtigen Beitrag leisten“, zeigte sich Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) in seiner Funktion als Tourismusreferent überzeugt.

Für Burgenland Tourismus-Geschäftsführer Didi Tunkel sind die Zahlen auch ein Ergebnis der gesetzten Marketingmaßnahmen: „Burgenland Tourismus hat den Restart in den letzten Wochen bestmöglich begleitet und die Tourismusbranche mit aller Kraft unterstützt. Mit unserer Inlandskampagne konnten wir vor allem Radfahrer, Wein- und Kulinarikliebhaber sowie Thermenbesucher ansprechen.“

Bgld. Landesmedienservice

Plus von 42,9 Prozent

Die 333.621 Übernachtungen im Juni bedeuten ein Plus von 42,9 Prozent im Vergleich zum Juni 2020. Was das bisherige Gesamtjahr 2021 betrifft, stiegen die Nächtigungszahlen gegenüber dem ersten Halbjahr 2020 von rund 645.000 auf 652.000 – im Vergleich zu „Normaljahren“ sind die Einbußen aber noch deutlich. „Wir haben zuletzt vor allem bei inländischen Gästen stark gepunktet und damit ein Gästepotenzial aufgebaut, das wir langfristig an das Burgenland binden können. In einem nächsten Schritt geht es jetzt darum, das Burgenland als Urlaubsland noch wirkungsvoller in Österreich und den internationalen Zielmärkten – vor allem Deutschland – zu positionieren“, so Doskozil.

Die Verschlankung der Tourismusstruktur – mit drei Regionalverbänden, deren Geschäftsführer vor kurzem präsentiert wurden – soll den eingeleiteten Aufwärtstrend beschleunigen. „Ich bin überzeugt, dass wir organisatorisch optimal aufgestellt sind, um unser einzigartiges Gesamtpaket rund um Natur, Kultur, Radfahren, Kulinarik und Wein noch besser in Szene zu setzen“, so LH Doskozil.