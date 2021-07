Sieben Neuinfektionen

18.122 Personen sind bereits genesen. Die Zahl der aktuell infizierten Personen steigt auf 72. Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle beträgt 18.537. In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit zwei an Covid-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, eine davon befindet sich in intensivmedizinischer Behandlung. 214 Personen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne.

310.941 Impfdosen verabreicht

Die COVID-19-Schutzimpfung haben laut dem Koordinationsstab Coronavirus bisher 168.173 Personen über das Land Burgenland erhalten, davon erhielten 142.768 Personen bereits die zweite Impfdosis. Insgesamt wurden also 310.941 Impfdosen verabreicht. Laut AGES-Morgenauswertung beträgt die Sieben-Tages-Inzidenz im Burgenland 18,6.