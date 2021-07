Hirm: Ein Dorf, 22 Nationen

In Hirm spielt die Herkunft eines Menschen keine Rolle. Mariam Aldeiri floh mit ihrer Familie aus Syrien und lebt seit fünfeinhalb Jahren in Hirm. Die 19-Jährige fand hier neue Freunde. Sie lernte gleich drei neue Sprachen: Deutsch, Englisch und Latein und maturierte heuer mit Auszeichnung.

„Man soll unter die Leute gehen. Man soll sich informieren, wie das Leben hier ist, damit man sich anpassen kann. Die Gesellschaft sollte am Anfang auch darauf achten, dass man die Sprache noch nicht kann. Das Sprache lernen geht nicht von einem Monat – es ist ja eine Sprache. Die Menschen sollten auch keine Angst vor Menschen haben, die neu herkommen. Manche haben sich nicht getraut mit uns zu reden. Man sollte wirklich miteinander reden“, so Mariam Aldeiri.

ORF

Fingerspitzengefühl benötigt

Hirm zählt 1.030 Einwohner. Darunter sind Menschen aus 22 Nationen. Aus dem Senegal, den USA, Kroatien, Serbien, Frankreich und Gambia zum Beispiel. Integration ist eine Herausforderung für jede Gemeinde – aber auch mit zugezogenen Österreichern ist es eine Herausforderung. Es ist egal, ob sie aus St. Pölten kommen oder aus Wien – es ist immer eine Herausforderung. Es braucht Fingerspitzengefühl und muss gelebt werden", sagte die Bürgermeisterin von Hirm Inge Posch-Gruska (SPÖ).

Auch er ist gekommen, um zu bleiben. Nuri Solmaz stammt aus der Türkei. Der 37-Jährige fand in der Gummifabrik in Hirm Arbeit. „Hirm ist meine zweite Heimat. Wir sind sehr gut integriert und sehr zufrieden“, so Nuri Solmaz aus Hirm. Am Samstag feiert Hirm das 700-Jahr-Fest. Mit Alteingesessenen und Neo-Hirmerinnen und -Hirmern.