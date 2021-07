„Austria goes Zrce“: Dringender Testaufruf

Von Freitag bis Montag gibt es PCR-Testungen für Personen, die von 17. bis 24. Juli 2021, bei dem „Austria goes Zrce“-Festival auf der Insel Pag in Kroatien waren. Die Erhebungen des Koordinationsstabes Coronavirus sowie der Gesundheitsbehörden laufen auf Hochtouren. Um die Infektionsketten schnellstmöglich zu unterbrechen und eine weitere Ausbreitung von SARS-CoV-2 mit diesem Ursprung wirkungsvoll zu verhindern, ist es dringend notwendig, dass sich alle Personen, die im fraglichen Zeitraum bei diesem Festival waren, testen lassen.

Daher bietet das Land Burgenland von Freitag bis Montag in den Burgenländischen Impf- und Testzentren (BITZ) eine Gratis-PCR-Testung für die betroffenen Reiserückkehrerinnen und -rückkehrer und ihr Umfeld an. Außerdem sollten sie sich selbst isolieren und ihren Gesundheitszustand beobachten. Die Testaktion richtet sich auch an das nähere Umfeld der Reiserückkehrerinnen und -rückkehrer.

PCR-Testtermine für „Austria goes Zrce“-TeilnehmerInnen:

Freitag, 30. Juli 2021: 13 bis 18 Uhr

Samstag, 31. Juli 2021: 13 bis 18 Uhr

Sonntag, 01. August 2021: 13 bis 18 Uhr

Montag, 02. August 2021: 13 bis 18 Uhr

in den BITZ Gols, Eisenstadt, Müllendorf, Mattersburg, Neutal, Oberwart und Heiligenkreuz. Bei der Testung vor Ort soll unbedingt das Kennwort „Zrce-Rückkehrer“ angegeben werden, damit der Test entsprechend kategorisiert werden kann.

Bei Symptomen 1450 anrufen

Bei Auftreten von Symptomen, wie Kurzatmigkeit, Halsschmerzen, Schnupfen, Entzündungen der oberen Atemwege, Fieber, trockenem Husten oder plötzlichem Verlust des Geschmacks- beziehungsweise Geruchssinnes, sollen sich Betroffene umgehend an die kostenlose Gesundheitshotline 1450 wenden. Auch dabei sollten sie auf ihren Aufenthalt bei „Austria goes Zrce“ im fraglichen Zeitraum hinweisen und sich an die weiteren Anweisungen halten.

17 Neuinfektionen

Laut dem Koordinationsstab Coronavirus gibt es im Burgenland seit Mittwoch 17 Neuinfektionen. 18.111 Personen sind bereits genesen. Die Zahl der aktuell infizierten Personen steigt auf 69. Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle beträgt 18.530. In den burgenländischen Krankenhäusern wird derzeit eine an Covid-19 erkrankte Person isoliert behandelt. Diese befindet sich in intensivmedizinischer Behandlung. 225 Personen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne.

Die Covid-19-Schutzimpfung haben laut dem Koordinationsstab Coronavirus bisher 168.053 Personen über das Land Burgenland erhalten, davon erhielten 141.096 Personen bereits die zweite Impfdosis. Insgesamt wurden also 309.149 Impfdosen verabreicht. Laut AGES-Morgenauswertung betrugt die Sieben-Tages-Inzidenz im Burgenland am Freitag 18,6.