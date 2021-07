Grabowski schwimmt im Halbfinale

Mit einer Zeit von 2.09,77 Minuten blieb Grabowski im Vorlauf über ihrer Bestleistung – und hat somit noch Reserven fürs Semifinale.

„Als ich den ersten Lauf gesehen habe, habe ich schon gewusst, die Vorläufe werden langsamer sein – es wird nicht jeder voll schwimmen. Von dem her habe ich gewusst, dass ich das ruhiger angehen kann. Ich habe dann auch meine Konkurrentinnen auf meinem letzten Fünfziger gesehen. Da habe ich gemerkt, das sollte sich ausgehen. Als ich dann als Dritte angeschlagen habe, war mir dann klar, dass ich weiter bin“, so Grabowski. Das Halbfinale schwimmt Lena Grabowski am Freitag um halb fünf Uhr Früh.