Stipendien vom Land für Medizinstudenten

Die Studenten verpflichten sich dann dazu, nach ihrem Studium eine Zeit lang im Burgenland zu arbeiten. Das Projekt startet im Herbst in das dritte Jahr. Sechs weitere junge Burgenländerinnen und Burgenländer sind jetzt unter 32 Bewerbungen für ein Stipendium des Landes für ein Medizinstudium an der Danube Private University in Krems ausgewählt worden.

Fünf Jahre im Burgenland praktizieren

Insgesamt werden dann im Herbst 18 Studierende aus dem Burgenland im Rahmen des Modells gegen Ärztemangel Medizin in Krems studieren. Sie zahlen nichts für den Studienplatz, müssen sich aber im Gegenzug dazu verpflichten, nach Abschluss ihres Studiums fünf Jahre im Burgenland als Ärztin oder Arzt zu arbeiten – entweder in einem burgenländischen Krankenhaus, oder auf einer Kassenvertragsstelle.

Mit diesem Modell sorge man dafür, Ärztinnen und Ärzte aus dem Burgenland für das Burgenland auszubilden, so Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). Vom Bund fordert er Maßnahmen, um Ärztinnen und Ärzte, die in Österreich studiert haben, auch dazu zu bringen, in Österreich zu praktizieren.