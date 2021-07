Wein- und Genusstage finden heuer statt

Das Event findet auch heuer, wie üblich, in der Eisenstädter Fußgängerzone statt. Der Eintritt ist kostenlos. Wegen des Coronavirus wurde ein umfangreiches Sicherheitskonzept präsentiert – unter anderem wird es 3G-Zutrittskontrollen sowie auch eine Gästeregistrierung geben. Man werde die Situation laufend beobachten und das Sicherheitskonzept bei Bedarf adaptieren, hieß es seitens der Veranstalter.

Breite Angebotspalette

50 Ausstellerinnen und Aussteller sind im heurigen Jubiläumsjahr bei der Veranstaltung dabei. Im Vordergrund stehen Wein, Kulinarik und Genuss. Die Palette reicht dabei von Bio-Produkten bis hin zu regionalen Spezialitäten. Am Abend soll das Angebot mit Livemusik abgerundet werden. Nachdem man im Vorjahr auf das beliebte Weinfest verzichten musste, biete die Rückkehr zum zehnten Jubiläum heuer einen würdigen Abschluss des Hochsommers, so Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP).

Land unterstützt mit finanzieller Förderung

Unterstützt wird die Veranstaltung finanziell auch vom Land Burgenland mit einer Förderung in der Höhe von 15.000 Euro. Die Stärkung des Tourismus stehe in enger Verknüpfung mit dem Angebot an burgenländischen Weinen und regionalen Bio-Produkten, so Herbst Oschep, Obmann des Ausschusses Weintourismus Burgenland. Künftig wolle man die Verbindung von Wein und Tourismus generell noch stärker forcieren. Die Wein- und Genusstage würden genau in diese Kerbe schlagen, so Oschep.