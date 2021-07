Radio Burgenland regionale Nummer eins

Radio Burgenland erreicht werktags 33,6 Prozent der Hörerinnen und Hörer ab zehn Jahren. Der Marktanteil bei Personen ab zehn Jahren konnte von 31 Prozent sogar auf 33 Prozent gesteigert werden.

Reichweitensteigerungen bei den Jungen

Der Radiotest weist Radio Burgenland in der Zielgruppe 35 plus als meistgehörtes Radioprogramm im Burgenland aus. Die Reichweite liegt bei 42,4 Prozent und ist somit mehr als doppelt so hoch wie alle im Burgenland empfangbaren Privatradios zusammen. Auch in dieser Zielgruppe konnte der Marktanteil von 36 Prozent auf 38 Prozent gesteigert werden.

Auch die 14- bis 49-Jährigen hören verstärkt Radio Burgenland: Sowohl die Reichweite als auch der Marktanteil konnten in dieser Zielgruppe gesteigert werden – die Tagesreichweite um 2,9 Prozentpunkte – der Marktanteil von 14 Prozent auf 17 Prozent.

„Junge noch mehr begeistern“

„Die Burgenländerinnen und Burgenländer halten uns täglich die Treue. Der Zuspruch des Publikums lässt uns auch weiterhin engagiert an den Programmen des ORF Burgenland arbeiten. Erfreulich ist, dass wir in allen Zielgruppen Zugewinne verzeichnen, besonders freuen mich aber die Zugewinne in der jungen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. In Verbindung mit den Bemühungen auf unseren Social-Media-Plattformen Facebook, Instagram und Twitter wollen wir diese Altersgruppe noch mehr für unsere Programme begeistern“, so ORF-Landesdirektor Werner Herics.

ORF Burgenland

Programmschwerpunkte in den nächsten Monaten

Die Programmschwerpunkte des Sommers und der kommenden Monate: Vor drei Wochen startete die neue Programmaktion „Österreich hilft Österreich – Die Lieblingshits der Helferinnen und Helfer“. An neun Freitagnachmittagen steht im Juli, August und September der „Radio Burgenland Musiknachmittag“ mit Udo Huber ganz im Zeichen der „Heldinnen und Helden“, die nicht nur während der Corona-Pandemie gefordert waren.

Im August stehen die Spitzen der im Landtag vertretenen Parteien in den „Sommergesprächen“ Rede und Antwort. Und im Herbst startet eine weitere Programmaktion: das „Radio Burgenland Vereinsfest“, bei dem burgenländische Vereine in einem Quiz gegeneinander antreten und ihr Budget aufbessern können.