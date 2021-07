Schwerverletzter bei Unfall in Jois

Der Unfall ereignete sich gegen 20.00 Uhr beim Kreisverkehr zwischen Neusiedl am See und Jois. Der Fahrzeuglenker verlor im Kreisverkehr aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Pkw. Er fuhr in den Straßengraben und wurde nochmals in die Luft katapultiert, ehe er auf einem angrenzenden Feld zum Stehen kam.

Ersthelfer und Einsatzkräfte rasch zur Stelle

Ersthelfer konnten den schwer verletzten Fahrzeuglenker aus dem Fahrzeug befreien und bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte versorgen. Ein beginnender Fahrzeugbrand konnte durch einen Ersthelfer gelöscht werden. Da sich einige Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Jois auf einer Übung im Feuerwehrhaus befanden, waren die Helferinnen und Helfer binnen weniger Minuten vor Ort.

Zwei Feuerwehren, Rettung und Polizei im Einsatz

Der schwer verletzte Autofahrer musste mit dem Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Die Freiwilligen Feuerwehren von Jois und Neusiedl am See mussten das Fahrzeug bergen. Insgesamt standen 28 Feuerwehrleute mit sechs Fahrzeugen im Einsatz. Neben dem Roten Kreuz und dem Notarzthubschrauber „Christophorus 9“ war auch die Polizei mit drei Fahrzeugen an Ort und Stelle. Nach rund eineinhalb Stunden konnte der Einsatz beendet werden.