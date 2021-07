Zwölf Neuinfektionen, ein Intensivpatient

Im Burgenland waren am Mittwoch insgesamt 59 Personen aktiv mit dem Coronavirus erkrankt, das sind um neun mehr als am Vortag. Zwölf Neuinfektionen sind dazugekommen. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz ist wieder gestiegen, sie liegt derzeit im Burgenland bei 16,9 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Den höchsten Wert gab es im Bezirk Güssing mit 16, gefolgt vom Bezirk Neusiedl am See mit 15 Fällen.

168.000 Burgenländerinnen und Burgenländer geimpft

Nur die Bezirke Oberpullendorf und Eisenstadt-Umgebung liegen noch knapp im einstelligen Bereich, einzig in Rust gab es noch einen Nullwert. Am Mittwoch wurde eine Person isoliert im Spital behandelt, sie befindet sich auf der Intensivstation. Bisher haben knapp 168.000 Burgenländerinnen und Burgenländer zumindest eine Dosis einer Covid19-Schutzimpfung erhalten.