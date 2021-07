Grenze: Zusätzliche Soldaten eingetroffen

Am Wochenende kündigte Innenminister Karl Nehammer(ÖVP)gemeinsam mit Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) an, Österreichs Außengrenzen stärker schützen zu wollen – mehr dazu in Assistenzeinsatz an Grenze wird ausgebaut. Im Fokus steht dabei insbesondere die burgenländisch-ungarische „grüne“ Grenze, die rund 400 Kilometer lang ist. Schon am Wochenende trafen die ersten Soldatinnen und Soldaten ein, so Militärsprecher Robert Kulterer: „Aus momentaner Sicht haben wir mal die erste Tranche an Personal bekommen – 160 Mann. Und wir rechnen mit einer weiteren Kompanie, also 160 Personen.“

770 Soldatinnen und Soldaten im Assistenzeinsatz

Insgesamt sind im Burgenland 770 Soldatinnen und Soldaten im Assistenzeinsatz. 550 sind aktuell für den Grenzschutz abgestellt. Die übrigen 220 unterstützen die Polizei bei den Einreise- und Covid-Kontrollen an den Grenzen. Ob man die volle Stärke von 400 Soldatinnen und Soldaten ausnutzen wird, sei derzeit noch nicht bekannt. Vorerst werden sie im Bereich zwischen Andau und Klingenbach im Nordburgenland eingesetzt – wodurch man mehr Personal für andere Bereiche gewinnen möchte.

Heuer bereits mehr als 70 Schlepper festgenommen

Im Fokus steht momentan immer wieder das Mittelburgenland – vor allem die Gegend rund um Deutschkreutz und Nikitsch ist aktuell bei Schleppern beliebt. Die Zahlen machen es deutlich, wie sehr die Migrationsbewegungen alleine im Burgenland derzeit wieder zunehmen, so Kurt Pilwax von der Landespolizeidirektion Burgenland: „Wenn man die Zahlen mit dem vorigen Jahr vergleicht, hatten wir wirklich ab Jänner eine signifikante Steigerung in den Aufgriffszahlen. Wir halten im heurigen Jahr bei circa 5.000. Und 5.000 ist eine Zahl, die wir in den vergangenen zwei Jahren nicht erreich haben. Bei den Flüchtenden handelt es sich hauptsächlich um syrische und afghanische Staatsangehörige, die ganz gezielt mit Schleppungen an die österreichische-burgenländische Grenze gebracht werden.“

Auch die Anzahl der aufgegriffenen Schlepper ist stark gestiegen: Im Vorjahr gab es im Burgenland rund 20 Schlepperaufgriffe. Heuer hat man bisher bereits mehr als 70 Schlepper festgenommen. Entsprechend müssten Polizei und Bundesheer reagieren und ihre Einsatzstrategien anpassen. Künftig sind verstärkt Schwerpunktaktionen geplant.