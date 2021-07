Schulstartpaket hilft sozial schwachen Familien

In den Schulstartpaketen befinden sich Rücksäcke, Schultaschen, Handarbeitskoffer, Stifte und vieles mehr. Bestellt werden können die Pakete von 26. Juli bis 10. September. Entsprechende Gutscheine bekommen anspruchsberechtigte Haushalte zwischen Mitte Juli und Mitte August zugeschickt. Das Alter des Schulkindes spielt dabei keine Rolle. Voraussetzung ist nur, dass in dem Haushalt, in dem das Kind lebt, Mindestsicherung oder Sozialhilfe bezogen wird. Im Burgenland wurden bzw. werden heuer 539 Schülerinnen und Schüler angeschrieben – österreichweit sind es insgesamt 50.000.

ORF

Ziel der Aktion ist es, einkommensschwache Familien zu unterstützen und allen Kindern die gleichen Chancen im Bildungsbereich zu bieten. Finanziert werden die Schulstartpakete aus Mitteln des Sozialministeriums und der EU, die Verteilung übernimmt das Rote Kreuz. Die Aktion findet heuer bereits zum siebenten Mal statt. Seit 2015 wurden insgesamt 250.000 Startpakete verteilt.