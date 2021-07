Verkehr auf den Straßen nimmt zu

Die Zählstellen der Asfinag entlang der Autobahnen und Schnellstraßen zeigen zwar ein steigendes Verkehrsaufkommen im Vergleich zum Vorjahr. Im Vergleich zum Jahr 2019 ist aber auch heuer auf allen Verbindungen ein deutliches Minus zu sehen.

So waren auf der A4 bei Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) verglichen mit 2019 heuer um 28 Prozent weniger Autos unterwegs, auf der A3 bei Großhöflein (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) waren es um 21 Prozent weniger, und auf der A6 bei Potzneusiedl (Bezirk Neusiedl am See) gar um 46 Prozent weniger. Dieses Bild zeigt sich auch auf bei den Schnellstraßen: Auf der S4 bei Sigleß (Bezirk Mattersburg) lag das Verkehrsaufkommen heuer im ersten Halbjahr um 18 Prozent unter dem Wert des ersten Halbjahrs 2019. Auf der S31 beträgt das Minus 15 Prozent.

Verkehrsaufkommen steigt seit 2020

Vergleicht man das heurige Jahr mit 2020, sieht man, dass das Verkehrsaufkommen wieder ansteigt. Deshalb erneuert der Verkehrsclub Österreich seine Forderung nach einem Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Der VCÖ verweist in diesem Zusammenhang einmal mehr auch auf die Klimakrise. Es brauche jedenfalls entsprechende Maßnahmen, damit Österreich seine Klimaziele erreichen kann, so der VCÖ.