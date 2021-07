Olympia-Teilnehmer 2021: Tanja Frank und Lorena Abicht

Tanja Frank und Lorena Abicht kennen sich seit Kindheitstagen und segeln jetzt Seite an Seite bei den olympischen Spielen. Für Frank sind es nicht die ersten Spiele: 2016 gewann sie in Rio gemeinsam mit Thomas Zajac Bronze. Danach bildete Frank mit ihrer langjährigen Freundin Lorena Abicht ein neues Duo, und zwar in einem neuen Boot, dem 49er FX.

Die Chemie zwischen den Freundinnen stimmt naturgemäß von Anfang an. 2018 gewinnen sie die Silbermedaille bei der Weltmeisterschaft, und greifen jetzt in Tokio nach olympischem Edelmetall. „Wir haben bisher Vollgas gegeben. Jetzt wird abgeliefert und wir können es kaum erwarten“, so Lorena Abicht.

Kühlen Kopf bewahren trotz Hitze

Ein großes Thema im Segelrevier in Enoshima ist das Wetter. Temperaturen über 30 Grad gepaart mit hoher Luftfeuchtigkeit erschweren das Training. „Es zehrt schon an den Nerven und auch an der Energie. Die Hitze ist schon ein großes Thema. Aber ich denke, es ist sicher auch viel Kopfsache. Sicher ist es heiß, aber es geht allen gleich“, so Abicht.

Nun gilt es für die beiden Athletinnen einen kühlen Kopf zu bewahren. Nicht einfach, wenn man wie Lorena Abicht noch dazu zum ersten Mal bei olympischen Spielen dabei ist. „Wie cool kann man bleiben vor den Spielen? Ich bin auch gespannt und habe keine Antwort darauf. Man hört es von allen Seiten, dass man die Olympischen Spiele so nehmen soll wie eine normale Regatta. Ich weiß nicht, wie es mir dabei gehen wird. Man wird es sehen“, so Abicht.

Unberechenbares Wetter

Große Hitze kann bekanntlich zu Gewittern führen – und das gilt auch für Japan. Über dem Pazifik braut sich aktuell ein Taifun zusammen, dessen Ausläufer auch im Segelrevier spürbar sein werden. „Wir haben uns gerade in den letzten Monaten extrem auf Starkwind vorbereitet und sehr viel trainiert. Schlussendlich kommt es wie es kommt. Wir können es sowieso nicht ändern, es liegt nicht in unseren Händen“, so Tanja Frank. In den Händen der beiden Seglerinnen liegt nur die eigene Leistung – und diese soll ab Dienstag olympiareif sein.