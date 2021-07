79 Asylsuchende aufgegriffen

Das Bundesheer und Beamte der Landespolizeidirektion Burgenland waren im Einsatz. Unterstützung gab es auch aus der Luft, ein Polizeihubschrauber war bis in die Mittagsstunden unterwegs.

An der Grenze vor allem zu Ungarn werden zusätzlich bis zu 400 Soldatinnen und Soldaten eingesetzt, um die Polizei zu unterstützen. Hintergrund sei steigender Migrationsdruck, sagten ÖVP-Innenminister Karl Nehammer und ÖVP-Verteidigungsministerin Claudia Tanner – Assistenzeinsatz an Grenze wird ausgebaut. Wie groß der tatsächliche Bedarf sein wird, soll in Zusammenarbeit mit der burgenländischen Landespolizeidirektion entschieden werden, hieß es.