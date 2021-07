Doskozil: 660 Kilometer mit dem Rad

Unter Alt-Landeshauptmann Hans Niessl radelten die SPÖ-Funktionäre viele Jahre lang im Sommer durch die Bezirke – die SPÖ-Radtour durch das Land hatte lange Tradition. Heuer stieg erstmals Landeshauptmann Hans Peter Doskozil auf den Radsattel – für eine private Radtour im Urlaub. Am Samstag erfolgte der Startschuss für den Landeshauptmann und seine Lebensgefährtin Julia Jurtschak. Im Partnerlook im Burgenland-Raddress startete man in Oberwart – sechs Tage wollen Doskozil und Jurtschak unterwegs sein. Nur die erste Nacht von Samstag auf Sonntag im niederösterreichischen Berndorf war gebucht.

Mit dem Mountainbike entlang der Donau

Danach wolle man spontan schauen, wie weit man kommt, so der Landeshauptmann. Mindestens 100 Kilometer sollten es pro Tag jedoch sein, damit man die geplanten sechs Reisetage einhalten kann. Die weiteren Stationen: Melk-Linz-Passau-Pfeffenhausen-Remertshofen-Ebnat. Der Weg führt weitgehend an der Donau entlang. Doskozil verzichtet auf Elektrounterstützung und fährt mit seinem Mountainbike. Mitgenommen wurde nur, was in die Radgepäckstaschen passt.

Die Idee für die Tour kam vom Landeshauptmann. Einerseits fahren er und seine Lebensgefährtin gerne Rad, andererseits freue er sich sowohl auf die sportliche Herausforderung, als auch auf das Erlebnis an sich, so Doskozil. In Deutschland angekommen wird es einen Familienbesuch in Aalen-Ebnat geben. Danach geht es dann mit dem Auto zurück in das Burgenland.