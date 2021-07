Landwirtschaft

Biofeldtage zeigen Sorten der Zukunft

Woher das Essen kommt, das jeden Tag auf dem Teller landet, kann man am 6 und 7. August am Bio-Landgut Esterhazy in Donnerskirchen (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) bei den Biofeldtagen sehen. Auf einer großen Schau zeigen Aussteller und Produzenten aber auch, welche Sorten in Zukunft auf heimischen Feldern gedeihen werden.