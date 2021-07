Musicalstars im Steinbruch

Die Creme de la Creme der Musicalszene versammelt sich Anfang August im Steinbruch in St. Margarethen. Zum ersten Mal stehen die größten Musicalstars Österreichs und Deutschlands gemeinsam auf der Bühne. Beim gemeinsamen Fotoshooting freute man sich über das Wiedersehen zu diesem besonderen Anlass.

„Es ist eine fantastische Kulisse. Ich war einmal hier im Publikum und jetzt sehe ich diese Naturgewalt des Steinbruchs“, so Musicalstar Maya Hakvoort. „Es macht so viel Spaß. Ich habe diese Leute so lange nicht gesehen – dieses Zusammensein hier in diesem wunderschönen Steinbruch ist das Beste“, sagte Musicalsängerin Ana Milva Gomes.

Unterstützt vom Landeschor

Unterstützt werden die Musicalstars vom hundertköpfigen Landeschor des Chorverbandes Burgenland – zusammengesetzt aus Sängerinnen und Sängern aus dem ganzen Burgenland. „Die Zuschauer erwartet ein Potpourri aus den typischen Musicals, die man gerne hören mag, oder aus jenen, die man nicht so kennt. Und eine Versammlung an Menschen, die man aus der österreichischen Musicalszene kennt – wir haben alle versammelt“, so Musicalstar Lukas Perman.

„Jeder, der Lust hat auf Theater – auf das Hingehen und auf das auf der Bühne stehen – wird auf seine Kosten kommen. Ich hoffe, dass wir alle miteinander einen schönen Abend haben“, sagte Musicaldarstellerin Marjan Shaki. Die Musicalstars sind im Steinbruch zweimal zu hören, am 9. und am 10. August.