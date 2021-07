Ausgezeichnetes Streetfood

Foodtrucks und Imbisse gehören seit Jahren zur heimischen Gastronomie Szene. Vor allem in Zeiten von Corona schätzen viele das Essen zum Mitnehmen. Falstaff wertete für die Bewertung der Streetfood-Lokale 20.000 Stimmen aus. Auf dem Radweg nach Jois befinden sich, bei der Radlrast, „Die Seeteufel“. Mit 93 von 100 möglichen Punkten gehen sie als Sieger der Falstaff-Bewertung im Burgenland hervor. Von Burgern über Fish and Chips bis hin zu frischen Meeresfrüchten – Das Angebot ist vielfältig und international.

„Unsere Calamari sind bekannt. Da kommen Leute von weit her , um unsere Calamari zu essen. Unsere Miesmuscheln richten wir an in einem Curry-Sud – das ist ein westatlantisches Rezept. Wir machen jede Woche verschiedene Spezialitäten – diese Woche machen wir Jakobsmuscheln auf Eierschwammerl, Tagliatelle oder Fisch-Gyros mit Tzatziki – also wir versuchen uns immer zu verändern“, so Oliver Hüttl, von „Die Seeteufel“ in Neusiedl am See.

Fotostrecke mit 7 Bildern ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF

Streetfood ist unkompliziert zugänglich und wird frisch zubereitet – das schätzen die Kunden. „Es ist eine ehrliche Küche. Der Kunde schaut uns auf die Finger. Wir können nicht schmutzig arbeiten. Es muss sauber sein – man ist auf dem Tablett von dem Kunden. Wenn der Kunde kauft, weißt du, dass du was richtig machst“, sagte Hüttel.

Spezielle Burger

„Meet Luv“ ist in Schützen. Hier setzt man auf regionale Produkte die innovativ verarbeitet werden. Besonders bekannt ist man für einen speziellen Burger. „Der sogenannte WÖD-Burger – weil er Weltklasse schmeckt. Es ist frisches österreichisches Rindfleisch, der Bäcker hat das Brotbun gemacht – vom Leithaland ist der Salat – das alles kommt zusammen im Burgerbun“, so Christian Leeb von „Meet Luv" in Schützen am Gebirge. Es gibt auch selbstgemachte vegane Saucen und zum Beispiel ein Risottobällchen, das mit Eierschwammerl gefüllt ist und herausgebacken wird – serviert mit Trüffelmajonnaise“, so Leeb.

90 Punkte erhielt der Foodtruck von Falstaff. Auch hier schätzt man den direkten Kontakt zum Gast. „Man kocht live. Es schaut zwar wenig aus, aber der Aufwand ist mehr, weil man alles vom Restaurant in einem Auto zum Gast bringt. Aber so kann man direkt vorm dem Gast kochen, hat das Kundenfeedback und es macht Spaß“, erklärte Leeb. Jeweils drei der insgesamt elf prämierten Streetfood-Gastronomen befinden sich in Neusiedl am See und in Oberwart, die anderen fünf findet man rund um Eisenstadt.